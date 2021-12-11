Всемирный банк выделил Украине $150 млн на вакцинацию от коронавируса

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Giorgio Trovato / Unsplash

Всемирный банк выделил Украине $150 миллионов. Средства будут направлены на проведение вакцинации от коронавируса, в том числе и на закупку вакцин.

Об этом пишет пресс-служба банка.

«$120 миллионов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Эта закупка также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19», — говорится в сообщении.

Остальные $30 млн потратят на финансирование других аспектов вакцинальной кампании, в частности на коммуникацию, закупку оборудования для хранения вакцин и прочее.

Ранее Всемирный банк уже выделял Украине на вакцинацию $155 млн. За все время пандемии Украина получила от ВБ поддержки на сумму в $1,8 миллиарда.