Погромы в «Хвильовому»: полиция сообщила о подозрении двум нападающим и установила 30 человек, причастных к нападению

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В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум несовершеннолетним, которые 26 ноября совершили нападение на бар «Хвильовий» в Подольском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Десятого декабря правоохранители провели обыски у нескольких фигурантов и установили около 30 человек, причастных к нападению. В настоящее время следователи документируют факты преступления, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 года рождения, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В дальнейшем им изберут меру пресечения, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Полицейские проводят следственные действия и готовят сообщения о подозрении другим участникам нападения.