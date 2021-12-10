Погромы в «Хвильовому»: полиция сообщила о подозрении двум нападающим и установила 30 человек, причастных к нападению
- Автор:
- София Телишевская
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В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум несовершеннолетним, которые 26 ноября совершили нападение на бар «Хвильовий» в Подольском районе столицы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Десятого декабря правоохранители провели обыски у нескольких фигурантов и установили около 30 человек, причастных к нападению. В настоящее время следователи документируют факты преступления, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 года рождения, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В дальнейшем им изберут меру пресечения, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Полицейские проводят следственные действия и готовят сообщения о подозрении другим участникам нападения.
- 26 ноября праворадикалы разбили окна и мебель в баре «Хвильовий», который расположен на Подоле. После этого нарушители пытались пробраться внутрь заведения, где закрылись работники и посетители бара. После неудачных попыток прорваться они через разбитые окна распылили газовые и перцовые баллончики на людей.
- Доподлинно неизвестно, кто организует эти нападения, но анонсы об этом постоянно появляются в Telegram-каналах представителей праворадикальных течений. Эти нападения они называют «крестовыми походами», а посетителей подольских заведений — «наркоманами». Ультраправые также пришли на акцию протеста жителей Подола и стояли на противоположной от них стороне.
- 29 ноября около 200 представителей сообщества Подола вышли на мирную акцию протеста под Министерство внутренних дел, чтобы обратиться к главе ведомства Денису Монастырскому и руководителю киевской полиции Ивану Выговскому. Они требовали уволить и привлечь к ответственности главу Подольского управления полиции Павла Василенко «за бездействие и покрытие преступности».