Android-игры станут доступными для Windows. В 2022 году Google выпустит приложение
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Videvo
Компания Google в 2022 году выпустит обновленное приложение Google Play Games, которое позволит запускать игры для Android на операционной системе Windows 10 и выше.
Об этом пишет The Verge со ссылкой на директора Google по продуктам Android и Google Play Грега Хартрелла.
Обновленный Google Play Games позволит запускать игры и приложения для Android на ноутбуках, планшетах и на Chromebook. При этом пользователи смогут переключаться между устройствами, продолжая игру и не теряя сохранения.
«Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки еще больше наслаждались своими любимыми играми для Android», — заявил Хартрелл.
Таким образом, с 2022 года пользователи Windows смогут отказаться от установки эмуляторов Android-приложений на ПК, таких как BlueStacks.
- В октябре The Verge писал, что компания Microsoft создает свое приложение для запуска Android-игр и программ под названием Windows Subsystem for Android.
- В декабре Google анонсировала обновление ОС Android, рассказав о деталях и изменениях системы.