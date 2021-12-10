США поддержали Украину в инциденте с кораблем ВМС «Донбас». В Кремле пожаловались на провокацию

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Посольство США отреагировало на инцидент с украинским военным кораблем «Донбас» в Керченском проливе. Обвинения России названы ложными и попыткой отвлечения внимания от собственной агрессии.

Американская сторона отметила, что «Донбас» имеет полное право плавать в водах Украины, а незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море — очередной акт агрессии против Украины.

Реакция Кремля

В Кремле же инцидент с кораблем назвали провокационным. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что «любая подобная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», передает Интерфакс.