Военно-морские силы Украины: Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря

Новости

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Россия по состоянию на 10 декабря перекрыла 70% акватории Азовского моря. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.

Россия разместила навигационные предупреждения об ограничениях судоходства в районах, которые на рисунке обозначены красным, из-за «проведения артиллерийских стрельб» в районах вблизи городов Мариуполь, Бердянск и Геническ. Стрельбища Россия проводит в зонах, которые обозначены как 602А, 602В и 603С.

Facebook / ВМС ВСУ

То, что Россия объявила навигационные предупреждения в непосредственной близости от пунктов, где базируются украинские ВМС, и гражданских портов, «является открытой провокацией». ВМС отмечают, что подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.

Украинские военные отметили, что Россия в очередной раз пытается превратить Азовское море в свое внутреннее озеро.