Военно-морские силы Украины: Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Россия по состоянию на 10 декабря перекрыла 70% акватории Азовского моря. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.
Россия разместила навигационные предупреждения об ограничениях судоходства в районах, которые на рисунке обозначены красным, из-за «проведения артиллерийских стрельб» в районах вблизи городов Мариуполь, Бердянск и Геническ. Стрельбища Россия проводит в зонах, которые обозначены как 602А, 602В и 603С.
То, что Россия объявила навигационные предупреждения в непосредственной близости от пунктов, где базируются украинские ВМС, и гражданских портов, «является открытой провокацией». ВМС отмечают, что подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.
Украинские военные отметили, что Россия в очередной раз пытается превратить Азовское море в свое внутреннее озеро.
- 9 декабря 2021 года ФСБ России заявила, что украинский военный корабль «Донбасс» идет в сторону Керченского пролива, чем «создает угрозу безопасности мореплавания» и якобы игнорирует требования изменить курс.
- Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ заявил, что Азовское море является акваторией совместного пользования Украины и России, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях. Заявления ФСБ Резников назвал «информационным вбросом». Генеральный штаб Украины также опроверг заявления россиян «об угрозе нарушения Украиной морских границ».