Венецианская комиссия избрала нового президента вместо Джанни Букиккио

Новости

Совет Европы

Венецианскую комиссию возглавила член Конституционного совета Франции Клер Бази-Малори.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

«Ее двухлетний срок полномочий начинается сегодня, 10 декабря, и она будет иметь право на переизбрание в 2023 году», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экс-президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио, возглавлявший ее с 2009 года, продолжит работу как специальный представитель.

Ранее Бази-Малори, которая является выпускницей Национальной школы управления во Франции (1978—1980), была старшим государственным аудитором Счетной палаты Франции (1990—1994), директором больниц Министерства здравоохранения и социальных дел Франции (1995—1998), членом Комиссии по компенсации потерь пострадавшим от антисемитского законодательства (1999—2002), посредником в сотрудничестве с академическим сообществом по указу об изменении статуса профессоров (2009).

Бази-Малори является офицером ордена Почетного легиона (2009) и офицером Национального ордена «За заслуги» (2005).