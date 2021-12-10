«Рейтинг»: поддержка Зеленского и «Слуги народа» незначительно выросла, в Раду могут пройти 8 партий

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Рейтинг президента Владимира Зеленского незначительно вырос за последний месяц. Его на выборах готовы поддержать 23,5% определившихся и тех, кто будет голосовать.

Об этом говорится в опросе «Рейтинга» за 6—8 декабря 2021 года.

За месяц до этого рейтинг Зеленского составил 21,8%. На втором месте продолжает находиться Петр Порошенко (13,4%), а замыкает первую тройку Юлия Тимошенко (9,9%).

Еще 9,3% готовы проголосовать за Юрия Бойко и 7,5% — за Дмитрия Разумкова.

В партийном рейтинге «Слуга народа» тоже немного нарастила поддержку — с 17,3% до 18%. На втором месте «Европейская солидарность» (13,7%), а на третьем — «Батьківщина» и ОПзЖ (по 11,4%).

Также в парламент могут попасть условная партия Разумкова (7,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (6,2%), партия «Сила и честь» (6%) и партия Евгения Мураева «Наши» (5,2%).

Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.