В Китае полиция вернула родителям 14-летнюю девочку, которую они продали незнакомцу за $40 тысяч и накупили золота

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В Китае полиция остановила свадьбу 14-летней девочки, которую родители продали незнакомцу за почти $40 тысяч. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в регионе Нинся. Девочка позвонила в полицию и сообщила, что свадьба запланирована на 24 ноября. Она заявила, что это брак против ее воли. В конце концов полиция и местные чиновники поехали в дом жениха по фамилии Ли и остановили церемонию.

По словам полиции, родители девочки уже купили на $40 тысяч золотых украшений. После вмешательства полиции выкуп вернули жениху, а ребенка — родителям.

Китайское законодательство запрещает родителям принуждать несовершеннолетних к женитьбе или заключать помолвку. Законный возраст для женитьбы в стране составляет 22 года для мужчин и 20 лет для женщин, но нет конкретного наказания за нарушение закона.

Ранние браки были обычным явлением в феодальном прошлом Китая, и даже сегодня женихи и невесты — подростки не редкость в бедных и сельских регионах. Исследование, опубликованное в 2020 году в медицинском журнале The Lancet, показало, что в 2015 году процент замужних девушек в возрасте 15—19 лет в сельских районах Китая был втрое выше, чем их городских сверстниц, а более низкий уровень образования усиливает разницу. Авторы исследования заявили, что более высокий уровень образования снижает и риск ранних родов для девушек.