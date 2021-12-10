Минздрав лишил больницу в Ужгороде права вакцинировать людей от ковида. Там сделали почти 1 500 «анонимных прививок»

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Министр здравоохранения Виктор Ляшко исключил из перечня больниц, которые вакцинируют от коронавируса, заведение в Закарпатской области, которое незаконно организовало «кабинет анонимных прививок» — для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, но затем изменили свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию.

Об этом Ляшко заявил во время брифинга в пятницу, 10 декабря.

«То есть в это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, которую закупили за средства государственного бюджета или доставили в рамках глобальной инициативы COVAX», — пояснил Ляшко.

Дополнительно это заведение проверит лицензионная комиссия Министерства на предмет соблюдения лицензионных условий.

8 декабря в Ужгороде врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что в кабинете анонимной вакцинации вакцинировали 1 420 человек. Незаконные прививки делали в Ужгороде круглосуточно по улице Схидной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).