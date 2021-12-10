Во Франции женщину, устроившую массовую аварию на Тур де Франс, оштрафовали на €1 200
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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John Cameron / Unsplash
Суд во Франции оштрафовал на 1 200 евро женщину, устроившую массовую аварию на велогонке Тур де Франс. Она выбежала перед велосипедистами с плакатом.
Об этом пишет BBC.
Ей предъявлены обвинения в «создании опасности для другого человека сознательным нарушением мер безопасности» и «неумышленном нанесении телесных повреждений, что привело к потере трудоспособности сроком до трех месяцев».
Также она будет вынуждена уплатить символический штраф в 1 евро в пользу профессиональной ассоциации велосипедистов Франции.
На суде женщина признала свою вину и отметила, что поняла, насколько ее действия были опасны. Прокуроры просили посадить ее в тюрьму на четыре месяца, но суд избрал более легкое наказание.
- Инцидент произошел 26 июня. На участке у холма Сен-Ривуаль в городе Сен-Каду, недалеко от Бреста, женщина выбежала на дорогу, где проходили гонки. Она держала в руках плакат с посланием, написанным своей семье. Это привело к аварии немецкого гонщика Тони Мартина и еще около 50 человек. В результате инцидента 21 человек получил разные травмы, а некоторые велосипедисты не смогли продолжить гонку.