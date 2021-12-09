«Судно не входило в чувствительные зоны». Генштаб опроверг заявление ФСБ России об угрозе нарушения Украиной морских границ
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- София Телишевская
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
Генеральный штаб ООС опроверг заявление России о том, что военный корабль «Донбасс» ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива, чем «создает угрозу безопасности мореплавания».
«Судно ВМС Вооруженных сил Украины «Донбасс» не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. Сейчас «Донбасс» возвращается на базу», — отметили в пресс-центре ООС.
Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии LB.ua заявил, что Азовское море — акватория общего пользования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.
«Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм. В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они подают расстояние в 18 миль (40 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», — сообщил Резников
- Корабль управления «Донбасс» был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в «Краснодон», а в 2001 году — в «Донбасс». Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина вернула его себе.