«Судно не входило в чувствительные зоны». Генштаб опроверг заявление ФСБ России об угрозе нарушения Украиной морских границ

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Генеральный штаб ООС опроверг заявление России о том, что военный корабль «Донбасс» ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива, чем «создает угрозу безопасности мореплавания».

«Судно ВМС Вооруженных сил Украины «Донбасс» не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. Сейчас «Донбасс» возвращается на базу», — отметили в пресс-центре ООС.

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии LB.ua заявил, что Азовское море — акватория общего пользования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.

«Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм. В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они подают расстояние в 18 миль (40 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», — сообщил Резников