В Украине заработала круглосуточная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия
- Автор:
- София Телишевская
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Gilles Lambert / Unsplash
В Украине заработала горячая правительственная линия, на которую можно сообщить о случаях домашнего насилия и насилия по половому признаку. Номер телефона службы — 1547, там специалисты предоставляют бесплатные информационные, юридические и психологические консультации.
Об этом сообщил Офис вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
На сайте горячей линии можно подать анонимную жалобу и отследить статус и ход рассмотрения обращения по номеру сообщения в личном кабинете. Также можно получить ключевую информацию о домашнем насилии, в частности, по алгоритму противодействия.
Обращение можно зарегистрировать на сайте — здесь.
На сайте доступна интерактивная карта, позволяющая получить информацию о количестве обращений, переданных в органы исполнительной власти, и количество предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.
Горячая линия 1547 работает без перерыва и выходных, специалисты регистрируют обращение об/или от лиц, пострадавших от торговли людьми или других форм насилия, в частности, по половому признаку.
- Недавно в Украине запустили первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Основная функция приложения — прямая связь с полицией, там собраны все телефонные номера для экстренного вызова и функция поиска ближайшего центра поддержки, полицейского отделения или службы экстренной помощи.