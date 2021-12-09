В Украине заработала круглосуточная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия

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Gilles Lambert / Unsplash

В Украине заработала горячая правительственная линия, на которую можно сообщить о случаях домашнего насилия и насилия по половому признаку. Номер телефона службы — 1547, там специалисты предоставляют бесплатные информационные, юридические и психологические консультации.

Об этом сообщил Офис вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

На сайте горячей линии можно подать анонимную жалобу и отследить статус и ход рассмотрения обращения по номеру сообщения в личном кабинете. Также можно получить ключевую информацию о домашнем насилии, в частности, по алгоритму противодействия.

Обращение можно зарегистрировать на сайте — здесь.

На сайте доступна интерактивная карта, позволяющая получить информацию о количестве обращений, переданных в органы исполнительной власти, и количество предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.

Горячая линия 1547 работает без перерыва и выходных, специалисты регистрируют обращение об/или от лиц, пострадавших от торговли людьми или других форм насилия, в частности, по половому признаку.