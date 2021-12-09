В Украине запускают электронную очередь для пересечения границы

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Государственная пограничная служба Украины

В Украине начнется экспериментальный проект «Электронная очередь пересечения границы». Об этом на заседании правительства в четверг, 9 декабря, объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Идея проекта — бронировать время, когда можно пересечь границу. Это позволит быстро проходить оформление на границе, а машинам — не простаивать по несколько дней. Также на границе обещают создать комфортные зоны ожидания. Старт проекта утвердили 9 декабря.

Кроме того, в Украине в течение трех лет модернизируют 20 пунктов пропуска и построят 12 новых. Премьер Шмыгаль отметил, что это улучшит имидж государства и ее инвестиционный климат.