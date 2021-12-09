На Антарктиде возле украинской станции «Академик Вернадский» родились пингвинята

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На территории украинской антарктической станции «Академик Вернадский» родились первые в этом году субантарктические пингвинята.

«На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, а второй с другой стороны — на мысе Пингвин Поинт», — сообщает Национальный антарктический научный центр.

Субантарктические пингвины, или дженту — самый распространенный вид возле станции. В последние недели на острове было до 3 700 дженту. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому малыши появились раньше обычного — в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря.

Полярники отметили, что первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде под охраной родителей.

«Сейчас малыши очень смешные и неловкие, вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять наряд, а также начнут покидать гнезда [...]. Только после окончания линьки пингвинята (которые к тому времени уже будут размером с родителей) будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду», — рассказали полярники.