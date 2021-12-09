СБУ нашла возле трассы Житомир — Киев тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

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СБУ

Служба безопасности Украины нашла тело водителя из сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова, которого в 2016 году убили попутчики, угнав его автомобиль.

Об этом «Бабелю» сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Сотрудники СБУ нашли труп Тараса Познякова. К поисковым работам привлекали спецтехнику Минобороны. Спецслужба получила и проверяет данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства», — сообщил он.

По его словам, предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил «Бабелю», что тело нашли возле трассы Житомир — Киев.

Дело BlaBlaCar

4 апреля 2016 года Тарас Позняков выехал из Львова в Киев, взяв попутчиков через сервис BlaBlaCar. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы, около села Бобрица. В последний раз камеры зафиксировали Познякова на заправке. С ним в автомобиле находились еще три человека.

Через неделю полиция обнаружила машину мужчины в закрытом гараже в Новоселках Киево-Святошинского района. О том, где сам Позняков, до сих пор ничего не было известно.

В августе 2016 года полиция задержала одного из двух подозреваемых — экс-бойца добровольческого батальона «Правого сектора» Дмитрия Голуба. Он заявлял, что признает свою вину только в угоне автомобиля. Второй подозреваемый, гражданин России Луан Кингисепп, три года находившийся в международном розыске, погиб в марте 2019 года при взрыве в киевской квартире.