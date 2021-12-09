Институт Pantone выбрал цвет 2022 года
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Pantone
Институт цвета Pantone выбрал цвет 2022 года — Very Peri. Это синий оттенок с фиолетово-красным подтоном.
Эксперты института считают, что цвет объединяет «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.
«Very Peri иллюстрирует слияние в современной жизни — как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в физическом мире и наоборот», — отметили в Pantone.
Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, которая занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли — моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу и кино. Эксперты Института с 2000 года выбирают цвета, которые задают тренд на весь год.
- В 2021 году было два цвета года: глубокий серый 17-5104 Ultimate Grey и яркий желтый 13-0647 Illuminating.
- В 2020 году Pantone представил новый оттенок красного — он посвящен менструации. Цель — запустить кампанию по борьбе с культурой стыда в отношении месячных.