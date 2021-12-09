Премьер-министр Финляндии принесла извинения за то, что пошла не на самоизоляцию, а в ночной клуб. В ее окружении выявили ковид

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за то, что в субботу, 4 декабря, была в ночном клубе, хотя в ее окружении выявили коронавирус и она должна была избегать всех контактов.

«Я поступила неправильно. Я должна была обдумать ситуацию внимательнее», — сказала Марин в телеинтервью национальной телекомпании Yle.

О ее походе в ночной клуб стало известно из желтой прессы, которая опубликовала соответствующие фото. По данным журналистов, Марин была в клубе до четырех утра.

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В пятницу, 3 декабря, правительство собиралось на заседание, на котором присутствовал министр иностранных дел Пекка Хаависто, у которого 4 декабря выявили коронавирус. О болезни известили всех чиновников. Позже Департамент государственной безопасности приказал министрам избегать контактов, однако Марин заявила, что не видела этого сообщения, поскольку оставила рабочий телефон дома. Позже она заявила, что все же должна была знать об ограничениях в случае выявления ковида в окружении.

Однако Марин — не единственная, кто проигнорировала ограничения. Министр обороны Антти Кайкконен, который был на том заседании правительства, уехал в субботу, 4 декабря, на обед, а министр экономики Мика Линтила в воскресенье, 5 декабря, посетил футбольный матч.

После этого инцидента правительство заявило, что министры будут получать свои собственные инструкции, более подробные, чем общие правила правительства. Порядок распределения инструкций и уведомлений обещают улучшить.