В Минреинтеграции хотят поднять стипендии для студентов с оккупированных территорий до 6,5 тысячи гривен

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук предложила правительству повысить стипендии для студентов, приезжающих из оккупированного Донбасса и Крыма. Она хочет, чтобы те получали по 6,5 тысячи гривен.

Об этом Верещук заявила в эфире радио «Крым.Реалии».

«Мы предложили, и я надеюсь, меня поддержат коллеги из правительства, и я даже не сомневаюсь, что меня поддержат и премьер, и президент, увеличить стипендию. Она должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий, до 6,5 тысяч. То есть, вдвое будет увеличена стипендия», — объяснила она.

По ее словам, в последнее время уменьшается количество абитуриентов, поступающих в украинские университеты с оккупированных территорий.