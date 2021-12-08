Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

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UN Women / Flickr

Канада не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за нарушений Китаем прав человека.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

«Сегодня мы объявляем, что не посылаем дипломатических представителей на Олимпийские игры в Пекине этой зимой», — сказал он.

По его мнению, этот шаг Канады или ее союзников «не станет неожиданностью» для Китая.

«На протяжении последних многих лет мы очень четко выражали нашу глубокую обеспокоенность нарушениями прав человека, и это [бойкот] продолжение того, что мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека», — добавил Трюдо.