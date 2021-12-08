Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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UN Women / Flickr
Канада не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за нарушений Китаем прав человека.
Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.
«Сегодня мы объявляем, что не посылаем дипломатических представителей на Олимпийские игры в Пекине этой зимой», — сказал он.
По его мнению, этот шаг Канады или ее союзников «не станет неожиданностью» для Китая.
«На протяжении последних многих лет мы очень четко выражали нашу глубокую обеспокоенность нарушениями прав человека, и это [бойкот] продолжение того, что мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека», — добавил Трюдо.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Вариант объявить Китаю дипломатический бойкот на Олимпиаде рассматривает также Япония.
- 6 декабря США объявили Китаю дипломатический бойкот на Олимпийских играх 2022 года из-за нарушений прав человека. В Китае и Международном олимпийском комитете прокомментировали это решение. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не обязательно. 8 декабря об аналогичных решениях сообщили Австралия и Великобритания.