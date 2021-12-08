Хорватия стала шестой страной, подписавшей декларацию с поддержкой вступления Украины в ЕС
- Автор:
- Олег Панфилович
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Rock Cohen / Flickr
Хорватия подписала декларацию о признании права Украины на вступление в Европейский союз.
Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.
«Цею активную позицию Загреба в поддержку европейского и евроатлантического стремления Украины. Важно, что сегодня было подписано совместное право на поддержку европейской перспективы Украины. Хорватия уже шестое государство Европейского союза, с которым Украина заключила столь важный политический документ», — заявил Зеленский.
- В октябре Словакия стала пятым государством-членом Европейского Союза, одобрившим совместную декларацию о признании европейской перспективы Украины.
- Ранее декларацию о признании европейской перспективы Украины подписали Литва, Латвия, Польша и Эстония.