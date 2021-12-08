Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина и доставить его в суд. Ему объявили подозрение по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса.

Об этом идет речь в решении суда от 25 ноября.

«Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в решении.

Также там говорится о том, что в случае задержания Демчишина должны доставить в суд в течение 36 часов.

По данным пограничников, Демчишин находится за пределами Украины. ГБР уже четырежды вызывало его на допрос, но тот не появлялся.