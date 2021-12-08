Православная церковь Украины опровергла миф о том, что женщинам во время менструации нельзя в храм

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Гонтар Владимир / УНИАН

Православная церковь Украины развенчала в Facebook миф о том, что женщинам во время менструации нельзя заходить в храмы.

Миф заключался в том, что во время менструации женщинам нельзя посещать храм, поскольку в эти дни женщина якобы становится «нечистой» и само ее присутствие «оскверняет» церковь. Однако ПЦУ объясняет: «От апостола Павла мы знаем, что «всякое творение Божие хорошо», а значит, женский организм, созданный Господом, прекрасен и не может стать «нечистым» из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования организма».

В Ветхом Завете предписания, которые определяли, что является «чистым», а что нет, в основном касались практической стороны и норм гигиены. То, что было «нечистым», означало риски болезней, инфекций и воспалений, поэтому подпадало под определенные запреты.

Церковь добавила, что в ХХІ веке есть множество различных гигиенических средств, которые могут использовать женщины в своих нуждах. Кроме этого, Православная церковь Украины подчеркнула, что единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло — и это совершенно не зависит от пола или дня календаря.