Новым канцлером Германии официально избран Олаф Шольц
- Автор:
- Костя Андрейковец
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PES Communications / Flickr
Депутаты бундестага 395 голосами (всего 709 депутатов) избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. Преемник Ангелы Меркель официально вступает на должность.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
После голосования Шольц отправился в президентский дворец Бельвю (Берлин). Там он, согласно конституции, будет утвержден на должности федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого Шольц вернется в парламент и примет присягу.
Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Его предшественница Ангела Меркель была на этой должности 16 лет.
- Сегодня, 8 декабря, в Германии назначат новое правительство. Накануне социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» официально подписали коалиционное соглашение. В нем они упомянули Украину в контексте стремления в ЕС и вооруженного конфликта с Россией.