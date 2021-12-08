Новым канцлером Германии официально избран Олаф Шольц

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Депутаты бундестага 395 голосами (всего 709 депутатов) избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. Преемник Ангелы Меркель официально вступает на должность.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

После голосования Шольц отправился в президентский дворец Бельвю (Берлин). Там он, согласно конституции, будет утвержден на должности федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого Шольц вернется в парламент и примет присягу.

Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Его предшественница Ангела Меркель была на этой должности 16 лет.