YouTube запускает в Украине программу бонусных выплат за видео в Shorts. Получить можно будет от $100

Новости

Videvo

Видеохостинг YouTube в декабре запускает в Украине программу YouTube Shorts Fund — бонусные выплаты авторам и артистам, «которые создают креативные и уникальные короткие видео».

Фонд в размере $100 миллионов впервые представили еще в мае, и он уже доступен на многих рынках по всему миру. Каналы могут зарабатывать от $100 до $10 тысяч в месяц, суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождение аудитории.

Чтобы принять участие в программе YouTube Shorts Fund, авторы должны соответствовать следующим критериям:

За последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео, которое отвечает требованиям.

Для участия в программе не обязательно, чтобы каналы участвовали в программе монетизации на YouTube.

Авторы должны быть старше 18 лет.

Каналы, которые загружают видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей, неоригинальные видео (например, неотредактированные клипы из фильмов или телешоу) или видео, повторно загруженные с каналов других авторов, не допускаются.

Каналы должны соответствовать правилам сообщества YouTube, правилам авторского права и правилам монетизации.

Дополнительную информацию об условиях участия в YouTube Shorts Fund можно узнать на сайте.

Читайте также: Google показала самые популярные запросы года в Украине