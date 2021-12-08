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YouTube запускает в Украине программу бонусных выплат за видео в Shorts. Получить можно будет от $100

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Videvo

Видеохостинг YouTube в декабре запускает в Украине программу YouTube Shorts Fund — бонусные выплаты авторам и артистам, «которые создают креативные и уникальные короткие видео».

Фонд в размере $100 миллионов впервые представили еще в мае, и он уже доступен на многих рынках по всему миру. Каналы могут зарабатывать от $100 до $10 тысяч в месяц, суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождение аудитории.

Чтобы принять участие в программе YouTube Shorts Fund, авторы должны соответствовать следующим критериям:

Дополнительную информацию об условиях участия в YouTube Shorts Fund можно узнать на сайте.