СБУ сообщила о срыве массового расстрела в колледже Черкасской области. Его готовили двое студентов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила массовый расстрел студентов в одном из колледжей в Черкасской области, который готовили двое подростков.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что расстрел готовили двое студентов колледжа. В запрещенной в Украине российской соцсети «Вконтакте» студенты писали о планах убить одногруппников и публиковали фотографии с оружием. Также двое подозреваемых приглашали желающих присоединяться к их группе.
У студентов провели обыски, изъяв пистолет и револьвер, а также компьютеры и «средства связи» с доказательствами.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье террористический акт (ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 УК). Следствие продолжается.
- Чаще всего массовые расстрелы в школах и колледжах происходят в США. С 2018 года нападения стали учащаться и в России. В ноябре этого года ФСБ заявила о задержании подростка, который якобы готовил нападение на школу «под руководством украинца».