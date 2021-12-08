СБУ сообщила о срыве массового расстрела в колледже Черкасской области. Его готовили двое студентов

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Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила массовый расстрел студентов в одном из колледжей в Черкасской области, который готовили двое подростков.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что расстрел готовили двое студентов колледжа. В запрещенной в Украине российской соцсети «Вконтакте» студенты писали о планах убить одногруппников и публиковали фотографии с оружием. Также двое подозреваемых приглашали желающих присоединяться к их группе.

У студентов провели обыски, изъяв пистолет и револьвер, а также компьютеры и «средства связи» с доказательствами.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье террористический акт (ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 УК). Следствие продолжается.