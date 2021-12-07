В Госдепе США подтвердили, что рассматривают возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

Последствия этого шага почувствуют как российский бизнес, так и население страны, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате.

«Мы говорили о мерах, равнозначных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и народа», — пояснила чиновница.

По ее словам, отключение России от глобальной финансовой системы отразится на возможностях российского бизнеса и населения как для путешествий и торговли, так и для работы. Она подчеркнула, что для сдерживания Москвы от вторжения в Украину рассматриваются все возможные варианты.