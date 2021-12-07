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Nick Brundle Photography

Израиль закончил строительство подземной стены на границе с Сектором Газа, которое началось после подземного нападения ХАМАС на страну в 2014 году. Реализация проекта длилась 3,5 года.

Reuters пишет, что конструкция состоит из надземного забора, подземной стены, морских заграждений, радарных систем и комнат управления. Кроме того, система оснащена сотнями камер и других детекторов на протяжении 65 км.

Важно, что расположенные на стене датчики способны замечать вторжение в акваторию моря и включать дистанционные механизмы «уничтожения» нападающих. Какая глубина стены, неизвестно.

Министр обороны Израиля Бени Гантс заявил, что такое заграждение является инновационным и высокотехнологичным проектом, который делает невозможным один из видов нападения ХАМАС на Израиль.