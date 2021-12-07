Отслеживание взрывов и связь. Американская ULA запустила в космос спутники Пентагона и NASA

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Ракета Atlas V американской компании-оператора United Launch Alliance (ULA) запустила в космос спутники Космических сил США и Национального управления аэронавтики (NASA).

Запуск ракеты с космодрома в штате Флорида трижды переносили из-за технических проблем и погодных условий. Старт провели в 12:19 по киевскому времени.

Как сообщает Space, Atlas V запустила на геостационарную орбиту высотой 35,4 тысячи километров экспериментальный военный спутник STPSat-6 для отслеживания космических и атмосферных взрывов, в частности ядерных, и спутник LCRD с лазерным ретранслятором связи.

Последний (от NASA) должен проверить технологию замены радиочастотной связи на более удобную в условиях перегруженности радиочастотного спектра. NASA пытается решить проблему передачи связи, возникшую из-за резкого роста количества спутников на низкой околоземной орбите и судебных споров между компаниями.