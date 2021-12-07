Киев за €100 миллионов от ЕИБ купит 137 троллейбусов и 50 вагонов метро
- Автор:
- Костя Андрейковец
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tov-tob / Wikipedia
Киев в этом году возьмет кредит до €100 миллионов у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку 137 троллейбусов и 50 вагонов метро для «красной» ветки.
Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, столица получит 15-летний кредит под 1,85% годовых, включая льготный период в три года.
За указанную сумму купят 65 троллейбусов большой вместимости длиной более 11,9 метра и 72 троллейбуса длиной более 18,5 метра. Транспорт будет низкопольным и приспособленным для людей с инвалидностью. Вагоны метро с асинхронным тяговым приводом стоимостью до €50 миллионов купят для работы на Святошинско-Броварской линии.
Как передает Интерфакс-Украина, в ноябре ЕИБ утвердил кредит Киеву на закупку городского электротранспорта. Проект будет реализован коммунальными предприятиями «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» в рамках Стратегии развития Киева до 2025 года.
- 1 декабря 2021 года «Киевпасстранс» объявил тендер на покупку 137 полностью низкопольных троллейбусов за 1,62 миллиарда гривен.
- В феврале этого года «Киевский метрополитен» подписал с Европейским банком реконструкции и развития кредитный договор на €50 миллионов, которые пойдут на покупку 50 вагонов метро.