Киевский суд разрешил задержать бывшего «прокурора» Крыма Поклонскую
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Flickr / Vladimir Solenko
Киевский апелляционный суд 6 декабря разрешил задержание бывшего прокурора в оккупированном Крыму Наталью Поклонскую.
Как сообщает сообщается на сайте суда, в сентябре этого года Шевченковский районный суд отклонил ходатайство Офиса генерального прокурора, но теперь апелляция отменила это решение.
Это дает право задержать Поклонскую, чтобы доставить ее в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Поклонская подозревается в действиях по захвату госвласти (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК), посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 УК), государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), а также в создании и участии в преступной организацией (ч. 1 ст. 255 УК).
- Поклонская — бывшая украинская, а ныне российская юристка. До 2014 года работала в прокуратуре АР Крым. После оккупации полуострова Россией изменила присяге и перешла на сторону оккупантов, возглавив «прокуратуру Крыма». В 2016 году была избрана депутатом Государственной Думы России, где занимала должность заместителя председателя комитета по международным делам. В Украине Поклонская в розыске.
- В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. МИД Украины после этого обратился к властям страны.