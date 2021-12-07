Киевский суд разрешил задержать бывшего «прокурора» Крыма Поклонскую

Новости

Flickr / Vladimir Solenko

Киевский апелляционный суд 6 декабря разрешил задержание бывшего прокурора в оккупированном Крыму Наталью Поклонскую.

Как сообщает сообщается на сайте суда, в сентябре этого года Шевченковский районный суд отклонил ходатайство Офиса генерального прокурора, но теперь апелляция отменила это решение.

Это дает право задержать Поклонскую, чтобы доставить ее в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Поклонская подозревается в действиях по захвату госвласти (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК), посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 УК), государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), а также в создании и участии в преступной организацией (ч. 1 ст. 255 УК).