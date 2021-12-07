Foreign Policy: Байден предложит возглавить посольство США в Украине действующему послу в Словакии
- Автор:
- Олег Панфилович
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Президент США Джо Байден предложит на должность посла в Украине главу американского дипломатического представительства в Словакии Бриджит Бринк.
Об этом пишет Foreign Policy.
«По словам нынешних и бывших чиновников, знакомых с этим вопросом, ожидается, что как свою кандидатуру на должность посла США в Украине Байден выберет Бриджит Бринк— опытного высокопоставленного дипломата, хотя окончательное решение не принято», — пишет издание.
Foreign Policy добавляет, что задержка с назначением посла в Украине в течение года после избрания Байдена президентом «смутила и разозлила» некоторых ветеранов дипломатического корпуса.
Сейчас работу американского дипломатического ведомства в Украине курирует временно поверенная Кристина Квин.
Кто такая Бриджит Бринк?
Выпускница Лондонской школы экономики. В Государственном департаменте США работает с 1996 года. В 2011 году занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Грузии, позже — в Узбекистане. В 2019 году Бринк назначили послом США в Словакии.
По данным СМИ, кроме английского, Бринк владеет русским, грузинским, французским и сербским языками.
- 6 мая 2019 стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает работу. Она срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Йованович свидетельствовала Конгрессу в расследовании о возможном импичменте тогдашнего президента США Дональда Трампа.
- Впоследствии Трамп внес в Конгресс кандидатуру нового посла в Украине — 71-летнего генерала Кита Дэйтона. Но процесс его назначения затянулся до президентских выборов в США, которые Трамп проиграл. Поэтому нового посла США в Украине выбирает уже администрация Джо Байдена.