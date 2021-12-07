ОАЭ стали первой мусульманской страной, которая сменила выходные дни на западный лад

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Объединенные Арабские Эмираты стали первой мусульманской страной, которая перешла с исламских выходных (пятница и суббота) на западные (суббота и воскресенье). Об этом сообщает Emirates News Agency.

Раньше рабочая неделя была с воскресенья по четверг. Теперь же рабочие дни с понедельника по четверг будут начинаться с 07:30 и заканчиваться в 15:30, а рабочие часы в пятницу — с 07:30 до 12:00. Государственные служащие будут работать полдня в пятницу — это традиционный мусульманский святой день. Решение вступит в силу в январе.

Смена выходных, вероятно, приведет к тому, что частный сектор и школы последуют этому примеру. С экономической точки зрения новая рабочая неделя позволит ОАЭ лучше сотрудничать с мировыми рынками.

Правительство Эмиратов приветствовало это решение, отметив, что ОАЭ — «первая страна в мире, которая ввела национальную рабочую неделю короче глобальной пятидневной недели», поскольку по пятницам рабочий день будет сокращенным.

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«Продленные выходные являются частью усилий правительства ОАЭ по улучшению баланса между работой и личной жизнью и по повышению социального благополучия», — отметило правительство.