Народ рохинджа в Мьянме подал иск против Facebook. Они требуют $150 млрд из-за распространения языка ненависти

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Народ рохинджа в Мьянме подал иск против Facebook из-за того, что компания не блокировала в своих соцсетях язык ненависти по отношению к ним. Это привело к массовому насилию, которое закончилось гибелью около 10 тысяч человек.

Об этом пишет BBC.

Десятки беженцев-рохинджа, проживающих в США и Великобритании, подали в суд и требуют компенсацию в размере $150 миллиардов. Они утверждают, что соцсети пропагандировали насилие и позволили распространять язык ненависти к рохинджа.

В своем иске они утверждают, что алгоритмы компании лишь усугубили ненависть к рохинджа в Мьянме, а сами соцсети не наняли достаточное количество модераторов, которые бы проверяли информацию и знали о политической ситуации в стране. Также соцсеть не удаляла аккаунты и сообщения, призывавшие к насилию против рохинджа.