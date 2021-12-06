Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену
- Автор:
- Олег Панфилович
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Мосиенко Андрей / УНИАН
Верховный суд оставил в силе приговор бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу за государственную измену.
Такое решение суд вынес в понедельник.
Суд подтвердил решение Киевского апелляционного суда. Тот, в свою очередь, оставил в силе решение Оболонского райсуда столицы, который в январе 2019 года приговорил Януковича к 13 годам заключения.
На заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-президент отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций по делу о госизмене.
«Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма», — написал Сердюк в Facebook.
Адвокат утверждает, что на протяжении всего процесса защита собиралась организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи.
- 5 ноября Государственное бюро расследований сообщило Виктору Януковичу, которому дали 13 лет тюрьмы, о новом подозрении как руководителю организованной преступной группы.
- В отношении экс-президента открыт еще ряд производств. Речь идет об узурпации власти, госизмене по делу «Харьковских соглашений», завладении урочищем «Межигорье» и комплексом зданий в Пуще-Водице, завладении лесоохотничьим хозяйством в селе Сухолучье, фальсификации результатов голосований за «диктаторские законы», получении взятки от типографии и о приказах правоохранителям разогнать участников Революции Достоинства.