В иранском порту перевернулся строящийся военный корабль. Есть жертвы

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В доке иранского порта Бендер-Аббас, на юге страны, перевернулся корабль Военно-морского флота Ирана Talayieh («Талаийе»), который еще не достроили.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

В результате инцидента погиб как минимум один человек. По данным специалистов, перевернулся фрегат, но официальные лица Ирана пока не подтвердили информацию о произошедшем.

Видео с места событий опубликовали в соцсетях.

О том, что в доке Бендер-Аббаса перевернулся корабль сообщил и директор по прикладным программам в компании по анализу данных HawkEye 360 Крис Биггерс, который опубликовал спутниковые снимки.