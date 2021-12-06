Европейский Союз впервые за 20 лет обновит дизайн евро

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Европейский Союз к 2024 году изменит дизайн банкнот евро. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, цитирует Euronews.

«Спустя 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более привлекательными для европейцев любого возраста и происхождения», — отметила Лагард.

Банкноты хотят сделать такими, чтобы европейские граждане идентифицировали их с собой и с гордостью пользовались.

Сейчас тема банкнот — «возраст и стиль»: на них представлены окна, дверные проемы и мосты. Франкфуртский банк создаст фокус-группы, чтобы собрать мнения людей со всей еврозоны по возможным темам для будущих банкнот. Затем консультативная группа — по одному эксперту от каждой страны ЕС — представит краткий список новых тем. Затем банк обратится к общественности с просьбой высказать свое мнение по темам, включенным в окончательный список. Прежде чем снова проконсультироваться с общественностью, проведут конкурс на лучший дизайн.

Это будет первый полный редизайн банкнот евро за два десятилетия, ранее только обновляли дизайн (улучшали безопасность). Евро ввели в безналичный оборот 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года ввели банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (Экю), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.