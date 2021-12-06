Беларусь ответила на санкции Евросоюзу, США и Британии запретом на ввоз товаров
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- Костя Андрейковец
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров из Евросоюза, США и Великобритании в ответ на санкции, которые ввели против беларусской стороны за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Беларуси.
Указано, что запрет на ввоз товаров наложен за «незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан». Какие именно товары будут запрещены не сказано, но отмечается, что теперь внутренний рынок страны будут наполнять только «товарами из дружественных стран».
Кроме этого, Беларусь ограничила въезд иностранцам.
«Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций», — сказано в заявлении.
- 2 декабря США, Великобритания, Канада и Европейский Союз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС. В Беларуси заявили, что примут ответные «жесткие, асимметричные, но адекватные меры».
- Вскоре глава МИД Беларуси заявил, что страна может потерять государственность, если Запад продолжит санкционное давление.