Алек Болдуин удалил свой Twitter-аккаунт после интервью о гибели оператора на съемках

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Gage Skidmore / Flickr

Американский актер Алек Болдуин через несколько дней после интервью о гибели на съемках фильма оператора Галины Гатчинс удалил свой аккаунт в Twitter. Он не объяснил причину такого решения.

Об этом пишет Deadline.

У Болдуина есть еще второй аккаунт в Twitter — он остается активным, но не обновляется уже больше года. Аналогичная ситуация с его страницами в Instagram.

Именно в удаленном аккаунте Болдуин впервые отреагировал на смертельный инцидент на съемочной площадке, когда погибла оператор Галина Гатчинс.

Актер не впервые удаляет аккаунт в Twitter. Он уже делал это во время скандала о вероятном испанском происхожденияи его супруги Хилларии.