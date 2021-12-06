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Amnesty International запустила образовательную платформу для свидетелей домашнего насилия

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Sydney Sims / Unsplash

Правозащитная организация Amnesty International представила платформу «Гаджеты видят», которая должна научить, как потенциальным свидетелям домашнего насилия действовать в подобных ситуациях.

Об этом говорится в релизе организации.

Пользователи платформы будут оказываться в типичных ситуациях насилия в жилом доме и на улице. Им предложат выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от выбранных реакций на сайте появятся объяснения, было ли поведение свидетелей корректным. В итоге все пользователи смогут ознакомиться с наиболее эффективным и правильным алгоритмом действий, который безопасным образом может помочь пострадавшему от насилия человеку.

Также Amnesty International выпустила рекомендации, что делать, если вы стали свидетелем домашнего насилия:

В конце ноября в Украине запустили первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.