Amnesty International запустила образовательную платформу для свидетелей домашнего насилия
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sydney Sims / Unsplash
Правозащитная организация Amnesty International представила платформу «Гаджеты видят», которая должна научить, как потенциальным свидетелям домашнего насилия действовать в подобных ситуациях.
Об этом говорится в релизе организации.
Пользователи платформы будут оказываться в типичных ситуациях насилия в жилом доме и на улице. Им предложат выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от выбранных реакций на сайте появятся объяснения, было ли поведение свидетелей корректным. В итоге все пользователи смогут ознакомиться с наиболее эффективным и правильным алгоритмом действий, который безопасным образом может помочь пострадавшему от насилия человеку.
Также Amnesty International выпустила рекомендации, что делать, если вы стали свидетелем домашнего насилия:
- Попытаться вмешаться в конфликтную ситуацию без рисков для своего здоровья. Говорить спокойно, но твердо и громко (если вокруг есть люди, это привлечет их внимание).
- Позвонить по телефону на 102. Это единственный надежный номер для вызова полиции. По телефону необходимо предоставить четкую информацию о ситуации, точном адресе или точном ориентире, где происходит насилие, и затем встретить экипаж полиции на месте (если на смартфоне установлено мобильное приложение MyPol — нажать на красную кнопку для вызова полиции).
- Не покидать пострадавшего даже после того, как вызвали полицию. Попытаться помочь пострадавшему человеку, спросить, как он себя чувствует через некоторое время.
- Вызвать скорую, если пострадавший нуждается в помощи медиков.
- Задокументировать по возможности насильственные действия на фото или видео, что может стать доказательством по уголовному делу. Фото- и видеофиксация случаев правонарушений является законным действием.
- Контролировать действия полицейских. Записать имена и номера жетонов правоохранителей, прибывших по вызову. Полицейские должны провести проверку, а при наличии улик оформить административный протокол. Сотрудник полиции на месте может выписать срочное запретительное предписание обидчику, которого заставят до 10 дней покинуть квартиру или прекратить контактировать с пострадавшим.
- Позвонить на 116 123 — круглосуточную национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, если полиция отказывается проникать в квартиру пострадавших, документировать насилие или выписывать запретительное предписание.
- Если пострадавший — ребенок, то, кроме полиции, следует обратиться в орган опеки и попечительства или управления по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка. Помогите пострадавшему найти контакты служб по делам детей города, которые занимаются защитой прав детей.
В конце ноября в Украине запустили первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.