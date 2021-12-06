Во Франции местные власти поделились с альпинистом драгоценными камнями. Он их нашел в 2013 году и сразу отдал полиции

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Французский альпинист, который в 2013 году нашел шкатулку с драгоценными камнями и отдал все полиции, получил половину находки. Об этом сообщает The Guardian.

В 2013 году альпинист нашел около поселка Шамони, на территории которого находится гора Монблан, шкатулку с изумрудами, рубинами и сапфирами, общий вес находки составил 140 граммов. Камни были спрятаны в металлическом ящике, который находился на борту индийского самолета, разбившегося в пустыне около 50 лет назад. Находку мужчина сразу передал полиции, как того требует закон Франции.

В начале этого года ему сообщили, что поделятся сокровищами. Альпинист отметил, что не сожалеет о том, что был честен. Драгоценные камни разделили на два равных лота стоимостью примерно по €150 тысяч: один получил альпинист, второй — местные власти Шамони. Альпинист потратит часть денег на ремонт квартиры.

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Два самолета Air India врезались в гору Монблан в 1950 и 1966 годах. Многие годы альпинисты регулярно находили обломки самолета, багаж и человеческие останки. Власти считают, что драгоценные камни, скорее всего, были на рейсе 24 января 1966 года, который следовал из Мумбая в Нью-Йорк. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 117 человек, в том числе пионер ядерной программы Индии Хоми Джехангир Бхабха.