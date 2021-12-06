Китайский аппарат Yutu-2 нашел на Луне странный объект и направляется к нему
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Китайский луноход Yutu-2 («Юйту-2») обнаружил на обратной стороне Луны странный кубовидный объект, который находится на кромке кратера в 80 метрах от него.
Об этом пишет Space.
Луноход находится в кратере Фон Карман и двинулся к его краю, чтобы изучить объект. Специалисты Национального космического управления Китая назвали объект «таинственной хижиной» и решили из-за него внести корректировки в программу лунохода. По новому плану аппарат должен подойти к объекту вплотную. На этот путь потребуется почти три месяца.
Ученые и специалисты пока предполагают, что Yutu-2 сфотографировал большой камень. Ранее такие камни уже находили.
- Китайский Yutu-2 высадился на дне кратера Фон Карман в январе 2019 года и стал первым луноходом на обратной стороне Луны. За время своей миссии он проехал около 850 метров, изучив грунт кратера.