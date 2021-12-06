В Австралии построят «Черный ящик Земли» — самописец с информацией об изменении климата

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В Австралии на отдаленных гранитных равнинах построят «Черный ящик Земли» — самописец с информацией о нынешней цивилизации, особенно об изменениях климата.

Об этом сообщает ABC News.

Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) построит «черный ящик» на гранитной равнине, которую выбрали из-за ее геополитической и геологической стабильности. Конструкция будет построена так, чтобы «прожить дольше человечества». У нее будут стальные стены толщиной 7,5 см, солнечная и резервная батарея на крыше для обеспечения работы. «Черный ящик» будет заполнен множеством накопителей и подключен к интернету, все они будут питаться от солнечных батарей.

В «ящике» будет большой накопитель для записи событий, связанных с наукой о климате. Он будет фиксировать температуру земли и моря, закисление океана, уровни CO2 в атмосфере, вымирание диких животных, использование энергии и измерение численности населения. Помимо этих данных «Черный ящик Земли» будет собирать и контекстную информацию: заголовки новостей, сообщения в социальных сетях, материалы важных конференций по изменению климата и результаты этих конференций.

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Ожидается, что в течение следующих 30—50 лет будет достаточно емкости для хранения данных, и сейчас разрабатываются планы сделать эту информацию доступной для людей, которые получат доступ к сайту.

Разработчики предполагают, что тот, кто сможет открыть в будущем «ящик», также сможет интерпретировать информацию в нем.

«Черный ящик Земли» – это совместный проект исследователей из Университета Тасмании, маркетинговой компании Clemenger BBDO и других. Ожидается, что строительство начнут в середине 2022 года.