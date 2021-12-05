На американском круизном лайнере вспышка коронавируса. На борту — 3 тысячи человек

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На борту американского круизного лайнера Norwegian Cruise Line у десяти человек выявили коронавирус. Всего на борту судна находятся 3 200 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

О состоянии больных не сообщается. Лайнер покинул город Новый Орлеан 28 ноября и должен вернуться в него в эти выходные. В течение корабль делал остановки в Белизе, Гондурасе и Мексике.

Перед высадкой в Новом Орлеане каждого человека на борту проверят на коронавирус. Больных либо отправят прямо домой, либо на самоизоляцию в специальные помещения, которые предоставит круизная компания.

Именно на круизных лайнерах в прошлом году произошли одни из первых вспышек коронавируса, некоторые пассажиры умерли во время рейсов, другие находились в таком состоянии, что их пришлось выносить с борта на носилках.