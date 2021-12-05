В Ужгороде сожгли автомобиль журналиста и его жены. Он связывает это со своей деятельностью

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Поліція Закарпатської області / Facebook

В Ужгороде подожгли два автомобиля журналиста и основателя информагентства ЗИДО Павла Белецкого.

Видео пожара Белецкий опубликовал в Facebook в воскресенье, 5 декабря.

Как пишет «Детектор медиа», он предполагает, что это поджог, связанный с его журналистской работой, а именно — публикациями на тему закарпатского золоторудника или темных дел на таможне.

В комментарии «Суспільному» Билецкий рассказал, что первую машину подожгли возле колес.

Полиция Закарпатской области уточнила, что сожгли Subaru Forester и частично автомобиль Volkswagen Beetle. Из-за этого открыли производство за умышленное уничтожение имущества поджогом.