Семья из Колумбии получила награду за лучшую в мире кулинарную книгу

Новости

В Париже, на церемонии Gourmand Awards, женщина и ее дочь из Колумбии получили награду за лучшую кулинарную книгу в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Женщины написали книгу, которую назвали Envueltos — рулет, который готовят в большей части Латинской Америки. В ней описывается колумбийский подход к этому блюду. Рулет готовят из теста или массы из крахмала (кукурузного, бананового или рисового) с разнообразной начинкой: свинина, курятина, бобы и овощи. Затем блюдо заворачивают в кукурузную шелуху или другие листья для приготовления – обычно на пару.

Четыре года назад женщины решили объехать страну и собрать традиционные рецепты (в итоге их было 300). Подробности этих местных традиций есть на их испаноязычном сайте El Toque Colombiano («Колумбийское прикосновение»), но для книги им пришлось просеять список. В конце концов, они решили сосредоточиться только на рецептах с использованием кукурузы, юкки и банана вместо крахмала.

Издатель Даниэль Герреро, испанец, который много леи живет в Колумбии, наткнулся на их блог и сказал, что хочет опубликовать рецепты. Женщины ответили, что ищут издателя. Поэтому он выкупил права, и сейчас издательство готовится к третьему выпуску книги.