Папа Римский извинился перед православными за ошибки католиков

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию принес извинения Богу и православным за ошибки, совершенные католиками. Он заявил, что эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием жажды обогащения.

Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позднее разногласиях.

«История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность снова попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками», – сказал Папа Римский и призвал «помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему, не занимаясь прозелитизмом».