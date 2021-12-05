Папа Римский извинился перед православными за ошибки католиков
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- София Телишевская
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию принес извинения Богу и православным за ошибки, совершенные католиками. Он заявил, что эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием жажды обогащения.
Об этом сообщает Vatican News.
Понтифик вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позднее разногласиях.
«История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность снова попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками», – сказал Папа Римский и призвал «помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему, не занимаясь прозелитизмом».
- Папа Римский может посетить Украину в 2022 году. В последний раз понтифик приезжал в Украину в июне 2001 года, но тогда это был Иоанн Павел II. Визит состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Понтифика встречал Леонид Кучма. Иоанн Павел II во время визита посещал Киев и Львов.