Беларусь обвинила Украину в нарушении границы во время учений. Наши пограничники опровергли

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Государственный пограничный комитет Беларуси обвинил украинских военных, проводящих учения на украинско-беларусской границе, в нарушении воздушного пространства республики. В то же время государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию.

«Около 12 часов на беларусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырьского пограничного отряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», — говорится в заявлении комитета.

Там утверждают, что украинский военный вертолет «Ми-8» на высоте около 100 метров якобы пересек государственную границу и «залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси».

В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины заявили, что информация беларусской стороны недостоверна.

«Во время полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны», — пояснили пограничники.