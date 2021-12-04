В Украине за сутки выявили 13 206 новых случаев коронавируса, больше всего — в Киеве

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Мусиенко Владислав / УНИАН

В Украине за минувшие сутки выявили 13 206 новых случаев коронавируса (из них 1 196 детей).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки госпитализировали 2 764 больных, летальных случаев — 436, выздоровели 22 765 пациентов.

С начала пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели 3 041 385 пациентов, летальных случаев — 88 002.

За прошедшие сутки больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1 588), Полтавской (924), Одесской (848) и Донецкой (816) областях.

Также в Минздраве сообщили, что за сутки вакцинировали от коронавируса 216 129 человек. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы — 140 572.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 685 627 человек, из них получили первую дозу 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 690 062 человека. Всего сделали 25 375 687 прививок.