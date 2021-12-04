В Украине за сутки выявили 13 206 новых случаев коронавируса, больше всего — в Киеве
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / УНИАН
В Украине за минувшие сутки выявили 13 206 новых случаев коронавируса (из них 1 196 детей).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За сутки госпитализировали 2 764 больных, летальных случаев — 436, выздоровели 22 765 пациентов.
С начала пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели 3 041 385 пациентов, летальных случаев — 88 002.
За прошедшие сутки больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1 588), Полтавской (924), Одесской (848) и Донецкой (816) областях.
Также в Минздраве сообщили, что за сутки вакцинировали от коронавируса 216 129 человек. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы — 140 572.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 685 627 человек, из них получили первую дозу 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 690 062 человека. Всего сделали 25 375 687 прививок.
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