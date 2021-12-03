В приложении «Киев Цифровой» станет доступна виртуальная транспортная карта
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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itc.ua
Киевские власти добавят в приложение «Киев Цифровой» виртуальную транспортную карточку. Ею можно будет рассчитываться в общественном транспорте.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
«В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение «Киев Цифровой». Больше не придется носить с собой пластиковую карточку», — рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.
По его словам, в следующем году в приложении также появятся информация о состоянии воздуха, расписание движения транспорта, записи в ЦНАПы и подача электронных петиций.
- В Киеве с 14 июля 2021 года полностью отказались от бумажных билетов в общественном транспорте. Теперь оплата проезда будет осуществляться электронной картой или QR-билетами.