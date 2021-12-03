«Все кандидаты прошли проверку». В ОП ответили на упреки о назначении недобродетельных судей
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Высший совет правосудия, оценивавший представление о назначении судей, в своем заключении написал, что все кандидаты соответствуют критерию добродетели.
Это заявление Офис президента обнародовал после информации о том, что среди назначенных 1 декабря судей были двое, которые выносили решения против активистов Евромайдана.
В ОП подчеркнули, что в представлениях ВСП о назначении этих судей не было фактов, «которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти».
«Сам факт назначения на должность судьи не дает абсолютного иммунитета или индульгенции от привлечения к ответственности, в том числе уголовной, за совершенные правонарушений», — пояснили в ОП и добавили, что в случае чего судью могут проверить.
- Первого декабря указом президента в различные районные и городские суды были назначены 27 судей. В то же время аналитический центр «Фундация DEJURE» отмечает, что двое судей — Петр Заруба и Андрей Ключник — выносили решения против активистов Евромайдана. По данным фундации, Заруба стал новым судьей Дарницкого районного суда Киева, а Ключник — Святошинского районного суда Киева.